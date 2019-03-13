СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-13T12:23:28+03:00

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В Туле проведут инвентаризацию всех городских зеленых насаждений. Работы проведут до 1 апреля. Такое поручение дал глава администрации города Евгений Авилов. Меры позволят строже следить за обрезкой деревьев и ее качеством, а также предъявлять претензии в случае вырубки деревьев без разрешения.

Соответствующие поправки внесут в правила благоустройства. Они четко разграничат виды обрезки на санитарную, омолаживающую и формовочную.

Юридические и физические лица, которые получат порубочный билет на обрезку зеленых насаждений, в том числе обслуживающие сети организации, должны будут выполнять формовочную обрезку деревьев так, чтобы они не выбивались из аллейной посадки. При этом деревья должны иметь симметрично развитую крону и дальнейшую возможность к развитию.

Контроль за этим процессом будет возложен на специалистов территориальных округов. В данный момент готовится контракт на их обучение с ТГПУ по направлению «Уход за деревьями, виды обрезки, технология обрезки».

– Разделение видов обрезки зеленых насаждений позволит систематизировать подход к кронированию деревьев. Так, формовочное кронирование позволит сохранить форму растений, санитарная обрезка будет выполняться, чтобы избавиться от старых, больных, сухих и поврежденных ветвей, а омолаживающая будет производится у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, – комментирует Глава Тулы Юрий Цкипури.

ИСТОЧНИК KP.RU