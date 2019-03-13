2019-03-13T12:23:28+03:00
Общество

В Туле проведут инвентаризацию всех городских зеленых насаждений

В правила благоустройства внесут изменения, касающиеся обрезки деревьев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле проведут инвентаризацию всех городских зеленых насаждений. Работы проведут до 1 апреля. Такое поручение дал глава администрации города Евгений Авилов. Меры позволят строже следить за обрезкой деревьев и ее качеством, а также предъявлять претензии в случае вырубки деревьев без разрешения.

Соответствующие поправки внесут в правила благоустройства. Они четко разграничат виды обрезки на санитарную, омолаживающую и формовочную.

Юридические и физические лица, которые получат порубочный билет на обрезку зеленых насаждений, в том числе обслуживающие сети организации, должны будут выполнять формовочную обрезку деревьев так, чтобы они не выбивались из аллейной посадки. При этом деревья должны иметь симметрично развитую крону и дальнейшую возможность к развитию.

Контроль за этим процессом будет возложен на специалистов территориальных округов. В данный момент готовится контракт на их обучение с ТГПУ по направлению «Уход за деревьями, виды обрезки, технология обрезки».

– Разделение видов обрезки зеленых насаждений позволит систематизировать подход к кронированию деревьев. Так, формовочное кронирование позволит сохранить форму растений, санитарная обрезка будет выполняться, чтобы избавиться от старых, больных, сухих и поврежденных ветвей, а омолаживающая будет производится у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, – комментирует Глава Тулы Юрий Цкипури.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Андрей Третьяков: Очередей в регистратурах нет
Опыт Тульской области в реализации проекта наставничества представили в Правительстве РФ
В Туле откроется творческая мастерская виртуального общения
В Туле на ул. Советской пенсионерка угодила под колеса иномарки
Численность населения Тульской области продолжает снижаться
В Туле в ряде домов на проспекте Ленина отключили воду
Где 13 марта в Туле не будет воды?
В Туле потушат условный пожар в 26-этажном здании
Житель Тульской области избил и ограбил друга
В Тульской области прогнозируется напряженная ситуация по инфекциям, передающимся клещами
В Веневе закрыли магазин из-за тараканов
На улице Шоссейной проходит ремонт дорожного полотна
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Ипотечные каникулы» покупателям апартаментов
В Туле реализуется проект «Навигатум»
При пожаре в квартире на Косой Горе спасли пять человек
Юрий Цкипури поздравил коллектив регионального УФСИН с юбилеем
В Туле пройдет ярмарка вакансий
В Доме Крафта откроют фотовыставку «Мишень»
В Туле прошли публичные слушания по внесению изменений в Устав города
Юных туляков приглашают на курсы по изучению городской архитектуры
В Тульской области злостный алиментщик получил реальный срок