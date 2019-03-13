В Туле откроется творческая мастерская виртуального общения

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-13T12:16:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МУК «Тульская библиотечная система» примут участие в творческой мастерской виртуального общения «Новое время – новый формат».

Это интернет-конференция с Центральной городской библиотекой им. К. Маркса и детской библиотекой-филиалом им. А. С. Пушкина (Могилев), Центральной городской библиотекой им. С. А. Есенина (Липецк), библиотечно-информационным юношеским центром им. В. Ф. Тендрякова (Вологда).

Творческая мастерская виртуального общения – это возможность делиться опытом, идеями и планами среди специалистов, работающих в библиотеках разных городов. Коллеги из Могилева, Тулы, Липецка и Вологды расскажут о новых формах знакомства со своим городом в виртуальном пространстве, о создании арт-студии в библиотеке, о спортивно-просветительских проектах, об организации и проведении фотоконкурсов «ВКонтакте».

Творческая мастерская откроется 14 марта в ЦГБ имени Л. Н. Толстого по адресу: ул. Болдина д.149/10. Начало в 11.00. Телефон для справок: 35-53-67

ИСТОЧНИК KP.RU