Где 13 марта в Туле не будет воды?

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-13T11:36:02+03:00

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13 марта 2019 года, с 10:00 до 16:00 в Туле будет прекращена подача холодной воды по адресу: проспект Ленина, д. №№112, 112а, в связи с отключением электроэнергии ТГЭС.

Кроме того, с 10:00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Одоевское шоссе д.д. 14,28,30,32,34,36,38, ул. Мясново 8 проезд д.77, в связи с производством аварийно-восстановительных работ по адресу: ул.Одоевское шоссе д.36.

После восстановления водоснабжения возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU