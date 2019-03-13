2019-03-13T11:36:02+03:00
Общество

Где 13 марта в Туле не будет воды?

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 марта 2019 года, с 10:00 до 16:00 в Туле будет прекращена подача холодной воды по адресу: проспект Ленина, д. №№112, 112а, в связи с отключением электроэнергии ТГЭС.

Кроме того, с 10:00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Одоевское шоссе д.д. 14,28,30,32,34,36,38, ул. Мясново 8 проезд д.77, в связи с производством аварийно-восстановительных работ по адресу: ул.Одоевское шоссе д.36.

После восстановления водоснабжения возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Андрей Третьяков: Очередей в регистратурах нет
Опыт Тульской области в реализации проекта наставничества представили в Правительстве РФ
В Туле проведут инвентаризацию всех городских зеленых насаждений
В Туле откроется творческая мастерская виртуального общения
В Туле на ул. Советской пенсионерка угодила под колеса иномарки
Численность населения Тульской области продолжает снижаться
В Туле в ряде домов на проспекте Ленина отключили воду
В Туле потушат условный пожар в 26-этажном здании
Житель Тульской области избил и ограбил друга
В Тульской области прогнозируется напряженная ситуация по инфекциям, передающимся клещами
В Веневе закрыли магазин из-за тараканов
На улице Шоссейной проходит ремонт дорожного полотна
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Ипотечные каникулы» покупателям апартаментов
В Туле реализуется проект «Навигатум»
При пожаре в квартире на Косой Горе спасли пять человек
Юрий Цкипури поздравил коллектив регионального УФСИН с юбилеем
В Туле пройдет ярмарка вакансий
В Доме Крафта откроют фотовыставку «Мишень»
В Туле прошли публичные слушания по внесению изменений в Устав города
Юных туляков приглашают на курсы по изучению городской архитектуры
В Тульской области злостный алиментщик получил реальный срок