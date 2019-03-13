СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-13T11:33:59+03:00

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14 марта в Туле потушат условный пожар в 26-этажном здании (пр.Ленина, д.112). К учениям будут привлечены гарнизон пожарной охраны, подразделения полиции, службы скорой медицинской помощи, водоканала и электросети.

По замыслу учений пожар на 24 этаже высотки вспыхнул по причине неосторожного обращения с огнем. В результате происшествия возникла угроза отрезания путей эвакуации для жильцов.

Цель учений – проверка готовности подразделений пожарной охраны тульского гарнизона к тушению пожаров в зданиях повышенной этажности, а также осуществление оперативного взаимодействия со службами жизнеобеспечения при работе межведомственного штаба пожаротушения, сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU