2019-03-13T10:37:38+03:00
Происшествия

Житель Тульской области избил и ограбил друга

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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В Узловой сотрудники полиции выясняют обстоятельства грабежа. Жертвой преступления стал 28-летний житель районного центра.

Как выяснилось, во время совместной пьянки, мужчину избил его знакомый. После этого подозреваемый забрал у него мобильный телефон.

В качестве подозреваемого был пойман 33-летний безработный ранее судимый местный житель. Он признался содеянном.

В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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