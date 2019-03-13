2019-03-13T10:43:58+03:00
Общество

В Тульской области прогнозируется напряженная ситуация по инфекциям, передающимся клещами

Виктория ЯКУШИНА
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По вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами консультацию можно получить по телефонам: 37-07-06, 37-33-25.По вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами консультацию можно получить по телефонам: 37-07-06, 37-33-25.
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В 2019 году на территории Тульской области сохранится напряженная ситуация по инфекциям, передающимся клещами (иксодовый клещевой боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз). Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

В 2018 году за больницы обратилось 4865 человек, зафиксировано 59 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

В лабораториях в Тульской области в 2018 году было исследовано 2324 пробы клещей снятых с людей и 337 проб из природных биотопов.

Общая инфицированность составила: боррелиями – 11,8%, анаплазмой – 4,7%.

Одним из самых высокоэффективных методов предупреждения присасывания клещей, а также возникновения заболеваний среди населения является своевременное проведение акарицидных и дератизационных мероприятий.

В минувшем году акарицидные обработки проведены на 1380 га территории Тульской области (на 54 % больше, чем в 2017 г. – 897 га), в том числе 549 га территории летних оздоровительных учреждений (на 19 % больше, чем в 2017 г. – 460 га).

С 14 марта 2019 года Роспотребнадзором введен еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами, предусматривающий контроль за заболеваемостью, иммунизацией населения, проведением акарицидных обработок на территории области, в том числе в загородных оздоровительных учреждениях.

В 2019 году запланировано проведение акарицидных обработок на 500 га территории региона.

По вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами консультацию можно получить по телефонам: 37-07-06, 37-33-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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