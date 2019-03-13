В Веневе закрыли магазин из-за тараканов
Региональным Роспотребнадзором была проведена внеплановая проверка в отношении ИП Ридченко Т.В.
Оказалось, что в магазине по адресу: г. Венев, мкр. Южный, д. 1 были допущены серьезные нарушения:
- Нет вывески, сообщающей о режиме работы.
- Осуществлялась реализация продовольственных товаров без четко оформленных ценников.
- Загрузка товара в магазин производилась со стороны подъездов жилого многоквартирного дома.
- Фасовочное помещение не оборудовано двухгнездной моечной ванной.
- Помещение находится в антисанитарном состоянии: стены, полы, прилавки, холодильники грязные, нарушена целостность напольного покрытия, потолка и стен.
- Складское помещение захламлено.
- В охлаждаемой витрине магазина на одной полке хранятся сырые и готовые продукты (творог, мясо).
- В торговом зале обнаружены тараканы.
- В магазине осуществляется продажа пищевой продукцией без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции.
- Не представлен договор на вывоз мусора, мусор хранится в складском помещении, не представлен договор на выполнение дератизации и дезинсекции.
По результатам проверки вынесен протокол об административном правонарушении. Суд решил закрыть магазин на 60 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU