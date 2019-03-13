В Веневе закрыли магазин из-за тараканов

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-13T10:07:51+03:00

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Региональным Роспотребнадзором была проведена внеплановая проверка в отношении ИП Ридченко Т.В.

Оказалось, что в магазине по адресу: г. Венев, мкр. Южный, д. 1 были допущены серьезные нарушения:

- Нет вывески, сообщающей о режиме работы.

- Осуществлялась реализация продовольственных товаров без четко оформленных ценников.

- Загрузка товара в магазин производилась со стороны подъездов жилого многоквартирного дома.

- Фасовочное помещение не оборудовано двухгнездной моечной ванной.

- Помещение находится в антисанитарном состоянии: стены, полы, прилавки, холодильники грязные, нарушена целостность напольного покрытия, потолка и стен.

- Складское помещение захламлено.

- В охлаждаемой витрине магазина на одной полке хранятся сырые и готовые продукты (творог, мясо).

- В торговом зале обнаружены тараканы.

- В магазине осуществляется продажа пищевой продукцией без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции.

- Не представлен договор на вывоз мусора, мусор хранится в складском помещении, не представлен договор на выполнение дератизации и дезинсекции.

По результатам проверки вынесен протокол об административном правонарушении. Суд решил закрыть магазин на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU