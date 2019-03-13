На улице Шоссейной проходит ремонт дорожного полотна

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-13T09:58:58+03:00

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Текущий ремонт с заменой дорожного полотна в Туле на улицах: Шоссейная, Новотульская, Максимовского, Демидовская Плотина, Бондаренко проводился пять и более лет назад.

Так, на ул. Шоссейной асфальт меняли 6 лет назад, на ул. Новотульской – более 10 лет назад, ул. Максимовского – более 5 лет назад, ул. Демидовская Плотина – 9 лет назад, ул. Бондаренко – 7 лет назад.

При проведении ямочного ремонта бригады распределяются в зависимости от поступающих заявок.

Оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:

1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер). Срок выполнения работ по заявке – 10 дней.

2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81.

3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

ИСТОЧНИК KP.RU