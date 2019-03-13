На улице Шоссейной проходит ремонт дорожного полотна
Текущий ремонт с заменой дорожного полотна в Туле на улицах: Шоссейная, Новотульская, Максимовского, Демидовская Плотина, Бондаренко проводился пять и более лет назад.
Так, на ул. Шоссейной асфальт меняли 6 лет назад, на ул. Новотульской – более 10 лет назад, ул. Максимовского – более 5 лет назад, ул. Демидовская Плотина – 9 лет назад, ул. Бондаренко – 7 лет назад.
При проведении ямочного ремонта бригады распределяются в зависимости от поступающих заявок.
Оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:
1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер). Срок выполнения работ по заявке – 10 дней.
2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81.
3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
ИСТОЧНИК KP.RU