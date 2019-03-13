2019-03-13T09:17:54+03:00
Общество

В Туле реализуется проект «Навигатум»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В Туле стартовал проект по профориентации «Навигатум», в основе которого 12-гранная модель профориентационной деятельности, охватывающая все возрастные категории обучающихся: от младших воспитанников дошкольных образовательных подразделений до выпускников общеобразовательного учреждения.

В дошкольном подразделении МБОУ «Центр образования № 58 “Поколение будущего”» воспитанники подготовительной группы работают над проектами, в ходе которых знакомятся с профессиями родителей.

Обучающиеся 1-4 классов, расширяя знания о мире профессий, используют инструменты игровой развивающей среды: карты отраслей и видов деятельности, интерактивные профисказки и мультфильмы.

Проектная деятельность обучающихся 5-10 классов осуществляется через профессиональные пробы, гуру-встречи, профэкскурсии, разработку и реализацию «динамичной карты траекторий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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