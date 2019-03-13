2019-03-13T09:12:51+03:00
Происшествия

При пожаре в квартире на Косой Горе спасли пять человек

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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12 марта в п. Косая Гора на ул. Луговой загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 13:55.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 13 минут.

При пожаре пострадали люди. Звенья газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств спасли 5 человек.

В результате происшествия выгорела комната, квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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