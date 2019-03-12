Юрий Цкипури поздравил коллектив регионального УФСИН с юбилеем

СЕГОДНЯ 17:54 2019-03-12T17:54:58+03:00

Обращаясь к руководству и личному составу управления, мэр Тулы Юрий Цкипури отметил, что 140-летие уголовно-исполнительной системы знаковая дата для всего государственного правоохранительного института

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12 марта, в Доме дворянского собрания прошло торжественное мероприятие, посвященное 140-летию образования уголовно-исполнительной системы России.

Перед началом официальной части гости ознакомились с продукцией промышленного сектора УФСИН по Тульской области, которая была представлена на выставке в фойе.

Обращаясь к руководству и личному составу управления, мэр Тулы Юрий Цкипури отметил, что 140-летие уголовно-исполнительной системы знаковая дата для всего государственного правоохранительного института.

– Созданное в далеком 1879 году как Главное тюремное управление, ведомство прошло долгий путь становления, последовательно совершенствуясь. Реформирование, проведенное на современном этапе, позволило добиться существенных положительных результатов, – отметил Юрий Цкипури. – В структуре Федеральной службы исполнения наказаний региональное управление занимает лидирующие позиции. Во все времена тульских сотрудников уголовно-исполнительной системы отличали честность, принципиальность и бескомпромиссное служение закону.

Слова особой благодарности Юрий Цкипури адресовал ветеранам службы, отметив, что очерки о многих из них вошли в юбилейную книгу «140 лет на страже закона».

– История уголовно-исполнительной системы в регионе продолжается. Время ставит перед вами новые задачи. Уверен, личный состав УФСИН по Тульской области, следуя букве закона, и в дальнейшем будет исполнять возложенные обязанности на высоком уровне. От вашей службы зависит не только стабильность и общественная безопасность, но и эффективная реализация задач, поставленных Губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым, – подчеркнул градоначальник.

Отличившихся сотрудников службы Юрий Цкипури наградил Почетными грамотами и Благодарностями.

Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU