СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-12T17:35:42+03:00

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В Туле пройдет ярмарка вакансий «Старт карьеры – 2019». Для участия в ней приглашаются работодатели и молодежь, которая находится в поиске работы.

Основная цель мероприятия - оказать содействия в трудоустройстве и профориентации молодежи, предоставить возможность учащимся осуществить отбор мест для стажировок, выпускникам – найти места для трудоустройства.

В рамках ярмарки пройдут мастер-классы «Эффективное резюме», «Успешное собеседование», «Генерация бизнес-идей», «Продвижение в социальных сетях».

Будут представлены площадки работодателей и центров обучения: Компьютерная академия «Рубикон», Школа английского языка «ЛэнАрк», Центр обучения и развития персонала «Карьера», Центр обучения «Союз» и др.

Также пройдут индивидуальные консультации специалистов кадровых агентств по составлению резюме и прохождению собеседования.

Ярмарка пройдет 20 марта с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Тула, ул. Советская, д.2 (МАУК "Городской концертный зал").

Вход свободный.

Организаторы ярмарки – муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Спектр» совместно с государственным учреждением Тульской области «Центр занятости населения Тульской области» при поддержке управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU