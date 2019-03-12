В Доме Крафта откроют фотовыставку «Мишень»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-03-12T17:32:29+03:00

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В Туле все желающие могут посетить выставку «Мишень», чтобы познакомиться с результатами художественного исследования Тулы студентами Школы Родченко под руководством известного фотографа Валерия Нистратова.

Осенью прошлого года студенты художественной школы отправились в Тулу, чтобы изучить локальный контекст и взаимодействовать с местным музеем. Студентам предлагалось сделать авторскую серию, в которой бы отражалась тема «оружейности» - сквозная в этом проекте.

Вернисаж фото-выставки «Мишень» состоится в Доме Крафта 14 марта в 18:00.

Перед вернисажем, в 17:00, в Доме Белявского (проспект Ленина, д.27) пройдет встреча-дискуссия с участниками проекта.

Куратор выставки: Валерий Нистратов – фотограф, работающий в традиции арт-документальной фотографии, руководитель мастерской «Документальная фотография» Школы Родченко.

Вход свободный.

Телефон для справок: 70-40-58.

ИСТОЧНИК KP.RU