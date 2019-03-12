В Туле прошли публичные слушания по внесению изменений в Устав города

СЕГОДНЯ 17:24 2019-03-12T17:24:17+03:00

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В Туле прошли публичные слушания по обсуждению проекта решения Тульской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Тула».

Было предложено сократить число депутатов с 36 до 35 человек. Также предлагается применять избирательную систему, при которой 15 депутатов избираются путем распределения депутатских мандатов между списками кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списка кандидатов.

20 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, в которых избранным признается кандидат, получивший большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другим зарегистрированным по соответствующему избирательному округу кандидатам. Иными словами, число одномандатных округов будет увеличено с 18 до 20.

Данные изменения будут касаться депутатов Тульской городской Думы начиная с 6-го созыва.

Участники публичных слушаний одобрили и поддержали проект решения. Он будет рассмотрен депутатами на заседаниях постоянных комиссий городской Думы с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний, а затем вынесен на заседание Тульской городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU