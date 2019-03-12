Юных туляков приглашают на курсы по изучению городской архитектуры

СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-12T16:48:39+03:00

На курсах детям поведают, что такое архитектура и какого ее значение

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Цикл занятий «АрхИстория» пройдет в Туле этой весной. На встречах детям расскажут о том, что такое архитектура и почему она так важна, поведают ее историю с древности и до наших дней, а также возможное будущее.

В рамках курса «АрхИстория» в течение двух месяцев запланировано провести пять занятий:

17 марта – «Древняя архитектура». Как это работает? Законы архитектуры, известные с каменного века;

24 марта – «Античный ордер». От стилобата до фронтона. Все, что нужно знать о классической архитектуре;

31 марта – «Европейская архитектура 10-19 веков». Романский стиль vs готика. Главная битва средневековья;

7 апреля – «Мировая архитектура 19-20 веков». Игры архитекторов. Конструктивизм и деконструктивизм;

14 апреля – «Современная архитектура 21 века». Где мы будем жить через 20 лет? Архитектура будущего.

Встречи будут проходить с 17:00 до 19:00 в Доме Белявского на 2 этаже (проспект Ленина, 27). Курс предназначен для детей от 6 до 9 лет.

Стоимость: абонемент на 5 занятий – 1500 рублей, одно занятие – 350 рублей.

Количество мест ограничено.

Запись по телефону 31-26-61.

ИСТОЧНИК KP.RU