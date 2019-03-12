В Тульской области злостный алиментщик получил реальный срок

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-12T16:34:58+03:00

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46-летнему жителю Тульской области заменили исправительные работы на лишение свободы.

Ранее мужчина был осужден за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Ему было назначено 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно.

Осужденный уклонялся от отбывания наказания. Он также не явился в филиал по Узловскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Тульской области для отчета о трудоустройстве, оправдательных документов не имеет, медосмотр не проходит, мер к трудоустройству не принимает.

Суд заменил неотбытую часть наказания в виде исправительных работ на 2 месяца 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU