Руководитель регионального следкома проведет выездной личный прием в Новомосковске

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-12T16:21:09+03:00

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14 марта 2019 года руководитель СУ СКР по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Юрьевич Стариков проведет выездной личный прием граждан в следственном отделе по городу Новомосковску (Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д. 27/21).

Прием состоится с 11:00 до 13:00.

Предварительная запись осуществляется по телефонам:

- в аппарате следственного управления: 8(4872) 30-49-06, 8(4872) 30-49-43;

- в следственном отделе: 8(487)-62-6-26-57.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Каждое поданное заявление либо обращение будет рассмотрено в установленном законодательством Российской Федерации порядке и в установленные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU