Руководитель регионального следкома проведет выездной личный прием в Новомосковске
14 марта 2019 года руководитель СУ СКР по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Юрьевич Стариков проведет выездной личный прием граждан в следственном отделе по городу Новомосковску (Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д. 27/21).
Прием состоится с 11:00 до 13:00.
Предварительная запись осуществляется по телефонам:
- в аппарате следственного управления: 8(4872) 30-49-06, 8(4872) 30-49-43;
- в следственном отделе: 8(487)-62-6-26-57.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Каждое поданное заявление либо обращение будет рассмотрено в установленном законодательством Российской Федерации порядке и в установленные сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU