Тарелки со сколами и просроченные лекарства: в ряде школ Тульской области нашли нарушения

СЕГОДНЯ 16:11 2019-03-12T16:11:12+03:00

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Прокуратура Воловского района нагрянула с проверкой в образовательные организации - МКОУ «ЦО п.Волово», МКОУ «Верхоупская СОШ», МКОУ «Краснодубровская ООШ». По ее результатам были выявлены многочисленные нарушения.

В ходе проверки в пищеблоках образовательных организаций установлено, что фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню. Не соблюдаются условия хранения сырой птицы.

Также используется столовая посуда с отбитыми краями, тарелки со сколами. В аптечке оказания первой медицинской помощи для столовой лекарственные препараты с истекшим сроком годности.

В связи с этим прокуратура района в адрес директоров образовательных учреждений внесла представления.

ИСТОЧНИК KP.RU