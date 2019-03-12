Тарелки со сколами и просроченные лекарства: в ряде школ Тульской области нашли нарушения
Прокуратура Воловского района нагрянула с проверкой в образовательные организации - МКОУ «ЦО п.Волово», МКОУ «Верхоупская СОШ», МКОУ «Краснодубровская ООШ». По ее результатам были выявлены многочисленные нарушения.
В ходе проверки в пищеблоках образовательных организаций установлено, что фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню. Не соблюдаются условия хранения сырой птицы.
Также используется столовая посуда с отбитыми краями, тарелки со сколами. В аптечке оказания первой медицинской помощи для столовой лекарственные препараты с истекшим сроком годности.
В связи с этим прокуратура района в адрес директоров образовательных учреждений внесла представления.
ИСТОЧНИК KP.RU