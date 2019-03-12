Жительница Тульской области пойдет под суд за продажу алкоголя подростку
Ранее за это же нарушение женщина привлекалась к ответственности
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Прокурор Суворовского района утвердил обвинительный акт в отношении 43-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в неоднократной розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.
В Суворове продавец магазина вопреки запрету продала 16-летнему подростку бутылку пива объемом 1,35 литра. Ранее за это же нарушение женщина привлекалась к административной ответственности.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU