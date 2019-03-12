Туляки могут обменять 20 билетов общественного транспорта на билет в кино
Об этом сообщает администрация города Тулы
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В Туле запускают акцию для пассажиров общественного транспорта.
Для участия в акции необходимо собрать 20 билетов общественного транспорта МКП «Тулгорэлектротранс».
Их можно будет сдать по адресу: ул. Ф. Энгельса 70а и получить билет на мероприятие или кино в заведениях-партнерах на выбор.
Инициаторы акции - администрация города Тулы и культурный центр «Типография».
ИСТОЧНИК KP.RU