При пожаре в квартире на Косой Горе спасли пять человек

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-12T15:59:02+03:00

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12 марта в п. Косая Гора на ул. Луговой загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 13:55.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 13 минут.

При пожаре пострадали люди. Звенья газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств спасли 5 человек.

В результате происшествия выгорела комната, квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.

Пожар на Косой ГореФото: Дмитрий ШЕСТОПАЛОВ

Фото: Дмитрий ШЕСТОПАЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU