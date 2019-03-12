2019-03-12T15:37:32+03:00
Общество

В правительстве региона обсудили строительство второй очереди восточного обвода в Туле

Проект строительства объекта согласован с Минтрансом России
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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12 марта в правительстве Тульской области обсудили проект по строительству моста через реку Упу и путепровода через железную дорогу – восточного обвода Тулы.

Цель проекта - улучшить пропускную способность улично-дорожной сети оружейной столицы и транспортную доступность Центрального и Пролетарского округов.

Проект строительства объекта согласован с Минтрансом России, получено федеральное финансирование. В этом году планируется начать строительные работы и завершить их в 2020 году.

Сметная стоимость строительства второй очереди восточного обхода составит 819 млн рублей. Из них 150 млн рублей будут выделены в 2019 году. До 1 июня после проведения общественных слушаний будет заключен контракт на строительно-монтажные работы.

На совещании в правительстве региона также было отмечено, что строительство второй очереди обхода не потребует ограничения движения по существующей части дороги. В проекте предусмотрено создание разделительной полосы между двумя сторонами движения.

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин рекомендовал главе администрации Тулы Евгению Авилову приступить к разработке проекта по реконструкции транспортной развязки с учетом примыкания восточного обхода к пересечению улиц Ложевой, Металлургов, Приупской и Песчаной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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