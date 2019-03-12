В правительстве региона обсудили строительство второй очереди восточного обвода в Туле
12 марта в правительстве Тульской области обсудили проект по строительству моста через реку Упу и путепровода через железную дорогу – восточного обвода Тулы.
Цель проекта - улучшить пропускную способность улично-дорожной сети оружейной столицы и транспортную доступность Центрального и Пролетарского округов.
Проект строительства объекта согласован с Минтрансом России, получено федеральное финансирование. В этом году планируется начать строительные работы и завершить их в 2020 году.
Сметная стоимость строительства второй очереди восточного обхода составит 819 млн рублей. Из них 150 млн рублей будут выделены в 2019 году. До 1 июня после проведения общественных слушаний будет заключен контракт на строительно-монтажные работы.
На совещании в правительстве региона также было отмечено, что строительство второй очереди обхода не потребует ограничения движения по существующей части дороги. В проекте предусмотрено создание разделительной полосы между двумя сторонами движения.
Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин рекомендовал главе администрации Тулы Евгению Авилову приступить к разработке проекта по реконструкции транспортной развязки с учетом примыкания восточного обхода к пересечению улиц Ложевой, Металлургов, Приупской и Песчаной.
ИСТОЧНИК KP.RU