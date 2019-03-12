2019-03-12T15:31:20+03:00
Происшествия

В Туле бывший сотрудник УФСИН пойдет под суд за мошенничество

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму, превышающую 800 000 рублей
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Следствие завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тульской области – начальника отдела по воспитательной работе с осужденными. Его обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Тульской области.

По версии следствия, 46-летний мужчина познакомился с осужденным, с которым у него сложились доверительные отношения. Он предложил ему помочь выйти по УДО или заменить отбытую часть наказания за 200 000 рублей.

Осужденный согласился, после чего бывший сотрудник УФСИН сообщил осужденному номер банковской карты для перевода 50 000 рублей. Деньги перевела супруга осужденного.

Спустя некоторое время обвиняемый сообщил осужденному о необходимости покупки часов стоимостью свыше 50 000 рублей для подарка судье, который будет рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Супруга осужденного купила их и передала в исправительное учреждение обвиняемому.

Далее по указанию обвиняемого супруга осужденного частями перевела ему на банковскую карту 160 000 рублей. Осужденному был причинен имущественный ущерб на сумму 266 845 рублей.

Вскоре еще один осужденный обратился к другому с просьбой оказать содействие в удовлетворении судом ходатайства об УДО. По старой схеме тот обратился к бывшему заместителю начальника. Обвиняемый согласился и в качестве аванса за «услугу» запросил 100 000 рублей.

Осужденный и обвиняемый договорились о передаче денег. После этого осужденный обратился в УФСБ России по Тульской области с сообщением о преступных намерениях бывшего сотрудника УФСИН.

В своем служебном кабинете обвиняемый получил авансом 100 000 рублей, оставшуюся часть суммы в 900 000 рублей предполагалось передать позднее. Преступные действия обвиняемого пресекли силовики. Обвиняемый заключен под стражу.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму, превышающую 800 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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