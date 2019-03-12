На дорогах Тулы устанавливают «плавающие» люки

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-12T15:07:16+03:00

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В Туле началось обустройство "плавающих" люков. Установка по новой технологии исключит в дальнейшем провалы крышек люков и их разрушение из-за транспортной нагрузки.

Верхняя часть плавающего люка опирается не на стенки колодца, а на конструкцию дорожного полотна. При изменении уровня дорожного полотна, меняется и высота плавающего люка. В случае использования именно «плавающего» люка из высокопрочного чугуна исключается перекос люка по отношению к дорожному полотну, с дальнейшим смещением нагрузки на крышку люка и как следствие его поломка.

На сегодня в Туле устроено десять "плавающих" люков. До конца весны планируется обустроить всего около ста колодцев. Кроме того, по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» на 17 объектах все люки также будут обустроены по новой технологии.

Активные работы по ремонту колодцев сейчас проходят на улице Советской. В день по новой технологии будет производиться в среднем замена четырех люков.

ИСТОЧНИК KP.RU