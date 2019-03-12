2019-03-12T14:54:52+03:00
Происшествия

Житель Тульской области забил до смерти знакомого, украл велосипед и разбил машину

Молодой человек теперь отправится под суд
Мария ВЛАСОВА
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Ефремовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела. 19-летнего местного жителя обвиняют в убийстве, краже, умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений.

По версии следствия, в конце ноября пьяный обвиняемый пришел в гости к знакомому. Вскоре молодые люди поссорились. Обвиняемый ударил 11 раз тупым твердым предметом в голову потерпевшего, затем 19 раз ранил его острым предметом в область грудной клетки, а также нанес несколько резаных ран запястья, кисти, предплечья. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных травм.

Весной в д. Соклаково Каменского района парень разбил припаркованный автомобиль. Обвиняемый наносил удары по кузову и стеклам. Имущественный ущерб был оценен на сумму 41 300 рублей.

Летом молодой человек проник на приусадебный участок одного из домовладений в д. Соклаково. Отсюда он украл велосипед стоимостью 3 690 рублей.

Обвиняемый был заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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