2019-03-12T14:53:38+03:00
Спорт

«Тулица» вышла в полуфинал Высшей лиги «А»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Светлана СадыковаФото: Светлана Садыкова
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9 марта 2019 года, в Уфе прошла ответная игра 1/4 финала Высшей лиги «А» «Самрау-УГНТУ» — «Тулица».

В первых двух сетах победу одержали хозяйки площадки - 25:20 и 25:23. В третьем и четвертом сетах на высоте были тулячки — 25:18, 25:19.

Исход матча решился в пятой партии - 15:12. В результате счет 3:2 в пользу «Тулицы».

Напомним, первый матч состоялся в Туле 4 марта. Тогда победа была также за тулячками.

По результатам четвертьфинальных игр «Тулица» вышла в полуфинал Высшей лиги «А».

ИСТОЧНИК KP.RU

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