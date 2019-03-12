В Туле отметили 140-летие уголовно-исполнительной системы России

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-12T14:26:30+03:00

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12 марта 2019 года в Туле прошло торжественное собрание, посвященное 140-й годовщине со Дня образования уголовно-исполнительной системы России.

От имени Губернатора Алексея Дюмина сотрудников регионального УФСИН поздравил с праздником его заместитель Александр Сорокин.

- Сфера, в которой вы трудитесь, во все времена была и остается одной из самых сложных. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, вы с честью выполняете свой долг, обеспечиваете порядок на территории региона, - отметил Александр Сорокин.

В рамках мероприятия отличившимся сотрудникам вручили региональные награды.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU