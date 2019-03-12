В Туле отметили 140-летие уголовно-исполнительной системы России
12 марта 2019 года в Туле прошло торжественное собрание, посвященное 140-й годовщине со Дня образования уголовно-исполнительной системы России.
От имени Губернатора Алексея Дюмина сотрудников регионального УФСИН поздравил с праздником его заместитель Александр Сорокин.
- Сфера, в которой вы трудитесь, во все времена была и остается одной из самых сложных. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, вы с честью выполняете свой долг, обеспечиваете порядок на территории региона, - отметил Александр Сорокин.
В рамках мероприятия отличившимся сотрудникам вручили региональные награды.
Мероприятие завершилось праздничным концертом.
ИСТОЧНИК KP.RU