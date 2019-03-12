В Туле стартовал проект «Мама-предприниматель»
11 марта 2019 года в Туле в четвертый раз стартовал бизнес-проект «Мама-предприниматель». В этом году он собрал 30 участниц.
Предпринимательницы пройдут обучение в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительным этапом обучения станет конкурс бизнес-проектов. По результатам оценки экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости бизнес-проектов экспертное жюри выберет победителя, который получит гранта в размере 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса.
В жюри войдут представители органов исполнительной власти, организаций инфраструктуры поддержки, «ОПОРЫ РОССИИ», Корпорации малого и среднего предпринимательства, представители бизнес-сообщества.
В 2018 году проект охватил более 50 регионов. Лучшими были признаны 52 бизнес-идеи. Среди них создание детской концептуальной одежды с национальным колоритом, студия проката карнавальных костюмов, мастерская по пошиву сценических костюмов и ростовых кукол для детских праздников и даже магазин живых тропических бабочек с функцией мини-парка.
В прошлом году победителем конкурса в Тульской области стала Анастасия Неделяева с проектом столярной мастерской по производству детских игрушек «Три енота».
Победитель проекта этого года будут определен 15 марта. С результатами можно будет ознакомиться на сайте комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.
В Туле стартовал проект «Мама-предприниматель».
ИСТОЧНИК KP.RU