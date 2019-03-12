2019-03-12T13:07:16+03:00
Общество

В Туле стартовал проект «Мама-предприниматель»

Мероприятие проходит в четвертый раз
Виктория ЯКУШИНА
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11 марта 2019 года в Туле в четвертый раз стартовал бизнес-проект «Мама-предприниматель». В этом году он собрал 30 участниц.

Предпринимательницы пройдут обучение в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительным этапом обучения станет конкурс бизнес-проектов. По результатам оценки экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости бизнес-проектов экспертное жюри выберет победителя, который получит гранта в размере 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса.

В жюри войдут представители органов исполнительной власти, организаций инфраструктуры поддержки, «ОПОРЫ РОССИИ», Корпорации малого и среднего предпринимательства, представители бизнес-сообщества.

В 2018 году проект охватил более 50 регионов. Лучшими были признаны 52 бизнес-идеи. Среди них создание детской концептуальной одежды с национальным колоритом, студия проката карнавальных костюмов, мастерская по пошиву сценических костюмов и ростовых кукол для детских праздников и даже магазин живых тропических бабочек с функцией мини-парка.

В прошлом году победителем конкурса в Тульской области стала Анастасия Неделяева с проектом столярной мастерской по производству детских игрушек «Три енота».

Победитель проекта этого года будут определен 15 марта. С результатами можно будет ознакомиться на сайте комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

В Туле стартовал проект «Мама-предприниматель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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