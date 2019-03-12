В Туле прогнозируется низкое атмосферное давление

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-12T12:49:58+03:00

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Специалисты сообщают, что атмосферное давление в Тульской области в ближайшие дни будет довольно низким - около 726-728 миллиметров ртутного столба.

Отметим, что для комфортного самочувствия человека атмосферное давление должно составлять 750 мм рт. ст.. При падении атмосферного давления понижается также и артериальное давление человека.

В периоды падения давления очень важно контролировать уровень артериального давления в организме. Рекомендуется пить больше жидкости.

Хорошее самочувствие поможет поддержать крепкий спокойный сон. Не забывайте и о прогулках на свежем воздухе, а также регулярном проветривании помещений, в которых вы пребываете.

ИСТОЧНИК KP.RU