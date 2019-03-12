В Туле усилят контроль над обрезкой деревьев

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-12T12:40:40+03:00

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Юридические и физические лица, которые получат порубочный билет на обрезку зеленых насаждений, в том числе обслуживающие сети организации, должны будут выполнять формовочную обрезку деревьев так, чтобы они не выбивались из аллейной посадки. При этом, деревья должны иметь симметрично развитую крону и дальнейшую возможность к развитию.

Контроль за этим процессом будет возложен на специалистов территориальных округов. В данный момент готовится контракт на их обучение с Тульским педагогическим университетом по направлению «Уход за деревьями, виды обрезки, технология обрезки».

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов поручил управлению по благоустройству приступить к инвентаризации городских зеленых насаждений. Эту работу начнут с центральных улиц города.

Данные мероприятия позволят строже следить за обрезкой деревьев и ее качеством, а также предъявлять претензии в случае вырубки деревьев без разрешения.

Все технические вопросы по проведению инвентаризации глава администрации поручил провести до 1 апреля, после чего приступать непосредственно к выполнению данной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU