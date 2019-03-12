2019-03-12T12:03:42+03:00
Общество

В Туле уложат рулонный газон площадью 9216 квадратных метров

Виктория ЯКУШИНА
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В 2019 году в Туле будет уложен рулонный газон площадью 9216 квадратных метров. Работы пройдут по двум адресам: на ул. Путейской, в районе РЖД и в сквере в п. Косая Гора, на пересечении ул. Демешковской и Максима Горького.

Также в этом году будут проводиться уходные работы за рулонными газонами и посадками предшествующих годов.

Предусмотрены работы по аэрации, поливу, прополке, подкормке весенней и осенней газонов. Первая подкормка запланирована по талому снегу азотными удобрениями в конце марта. Осенняя подкормка придется на сентябрь. К работам по аэрации приступят после просыхания газонов в начале апреля.

В течение всего вегетативного сезона будут проводиться уходные работы за посадками деревьев, кустарников, многолетников, высаженных ранее. Предусмотрена подкормка, прополка, рыхление, полив, подвязка, обрезка зеленых насаждений. Кроме того, летом будут проводиться работы по удалению прикорневой и стволовой поросли.

Все контракты на поставку посадочного материала уже заключены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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