2019-03-12T12:02:06+03:00
Общество

В Туле появятся островки с природным ландшафтом

Дикорастущие травы высадят по пяти адресам в Туле
Виктория ЯКУШИНА
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В 2019 году для создания природных ландшафтов в Туле запланирован посев дикорастущих и красивоцветущих растений.

На газонах оружейной столицы появятся василек, ромашка аптечная, эшшольция, календула лекарственная, космея, колокольчик, фацелия, лен, незабудка.

Работы по посеву будут выполнены по пяти адресам. Семена для посева, в том числе и клевера, доставят в Тулу до 1 апреля.

Все семена пройдут экспертизу на качественный состав. Экспертиза будет проведена центральной научно-методической ветеринарной лабораторией.

Дикорастущие травы высадят на пересечении ул. Октябрьской и Карпова, ул. Мосина и Павшинского моста, на ул. Демидовская плотина и набережная реки Упы, ул. Пролетарская (заезд на набережную и выезд со стороны ТРЦ «Макси»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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