Психологическое давление и угрозы: судебные приставы нашли нарушения в работе тульских коллекторов

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-12T11:18:54+03:00

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12 марта в УФССП России по Тульской области прошла очередная встреча с представителями коллекторских агентств. Отметим, что в Тульской области официально зарегистрировано только две такие организации.

В этом году в отношении организаций были проведены плановые проверки, в рамках которых серьезных нарушений не нашли.

Также состоялись две внеплановые проверки по обращениям граждан, в результате которых были установлены нарушения взаимодействия с должниками.

А именно: представители коллекторских агентств не сообщали, что ведется аудиозапись разговора, а также не представлялись в начале разговора. Кроме того, подтвердилось психологическое давление на должников, угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU