Под Тулой "Рено" столкнулся с "ВАЗом" на "встречке"

СЕГОДНЯ 11:10 2019-03-12T11:10:44+03:00

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11 марта 2019 года, в 19:35 на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП.

62-летний мужчина на автомобиле «Renauil Daster», по предварительной информации, выехал на встречную полосу для разворота и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21103», под управлением молодого человека 22 лет.

В результате ДТП в Туле пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ» - 46-летний мужчина. Он получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU