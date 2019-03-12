2019-03-12T11:10:44+03:00
Происшествия

Под Тулой "Рено" столкнулся с "ВАЗом" на "встречке"

Пострадал пассажир автомобиля "ВАЗ"
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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11 марта 2019 года, в 19:35 на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП.

62-летний мужчина на автомобиле «Renauil Daster», по предварительной информации, выехал на встречную полосу для разворота и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21103», под управлением молодого человека 22 лет.

В результате ДТП в Туле пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ» - 46-летний мужчина. Он получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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