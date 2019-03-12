Пенсионерка из Тульской области стала жертвой вора, с которым дружил ее внук

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-12T10:48:58+03:00

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В ефремовскую полицию обратилась 72-летняя женщина.

Она рассказала правоохранителям, что из ее квартиры пропали золотые изделия на сумму 39 тысяч рублей.

Полицейские, прибывшие по обращению потерпевшей на место происшествия, определили, что хищение было осуществлено путем свободного доступа.

Стражи порядка предположили, что к краже может быть причастен кто-то из друзей внука пенсионерки.

Как оказалось, молодые люди часто приходили в гости и имели возможность забрать золотые изделия, оставаясь незамеченными.

- Проверяя эту версию, полицейские выяснили, что 19-летний местный житель из числа знакомых внука потерпевшей мог сдавать в ломбард различные украшения. В ходе дальнейших мероприятий предварительно подтвердилась его причастность к краже, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Парень признался стражам порядка в содеянном.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU