2019-03-12T10:25:26+03:00
Происшествия

Туляк незаконно прописал в своей квартире более 30 иностранцев

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Cотрудники полиции в Туле в очередной раз установили случай фиктивной постановки на учет иностранцев.

По предварительным данным, 30-летний житель Тулы по месту своего проживания на улице Кутузова поставил на миграционный учет 31 гражданина из других государств.

При этом никому из них мужчина не предоставил фактического места для проживания, чем и нарушил закон.

Подозреваемый признался в содеянном.

В УМВД России по городу Туле проводится процессуальная проверка, полицейские выясняют все детали фиктивной постановки на учёт иностранных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле стартовал проект «Мама-предприниматель»
В Туле прогнозируется низкое атмосферное давление
В Туле усилят контроль над обрезкой деревьев
В Туле уложат рулонный газон площадью 9216 квадратных метров
В Туле появятся островки с природным ландшафтом
13 марта передвижная приемная продолжит работу на территории Советского округа
Психологическое давление и угрозы: судебные приставы нашли нарушения в работе тульских коллекторов
Под Тулой "Рено" столкнулся с "ВАЗом" на "встречке"
На Пирогова в Туле кроссовер задом сбил женщину
Пенсионерка из Тульской области стала жертвой вора, с которым дружил ее внук
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
На Ложевой в Туле загорелся магазин «Океан»
В Алексине 12 человек тушили горящую хозпостройку
Какие тульские дороги ждет большой ремонт в 2019 году
За четыре дня в Тульской области поймали 59 пьяных водителей
До конца апреля в Туле установят 100 вазонов со сменными цветочными композициями
За неделю в Туле произошло 166 ДТП
В Туле выступит Хор Михаила Турецкого
В Тульской области мужчина вынес из квартиры приятеля телевизор и системник
Девять человек тушили горящий дом в Ясногорске
В Тульской области введена новая система оповещения населения
Туляк получил штраф за нацистскую свастику в соцсети
В тульской «Ликерке» появилась лавка-ковер-самолет
На КМЗ в Туле снова произошел выброс
Новая онлайн-игра от «Ростелекома» – территория подарков и сюрпризов тулякам
Максим Беляев вызван в сборную России