Туляк незаконно прописал в своей квартире более 30 иностранцев

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-12T10:25:26+03:00

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Cотрудники полиции в Туле в очередной раз установили случай фиктивной постановки на учет иностранцев.

По предварительным данным, 30-летний житель Тулы по месту своего проживания на улице Кутузова поставил на миграционный учет 31 гражданина из других государств.

При этом никому из них мужчина не предоставил фактического места для проживания, чем и нарушил закон.

Подозреваемый признался в содеянном.

В УМВД России по городу Туле проводится процессуальная проверка, полицейские выясняют все детали фиктивной постановки на учёт иностранных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU