На Ложевой в Туле загорелся магазин «Океан»

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-12T09:23:33+03:00

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11 марта 2019 года в 21:48 на улице Ложевая в Туле произошел пожар в нежилом здании - магазине "Океан".

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета СПСЧ, по одному расчету ПСЧ-19, ПСЧ-11, ПСЧ-6 и ПСЧ-3. Вместе они совладали с огнем за 8 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в здании выгорела электрощитовая, прогорело потолочное перекрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 23 человека и 6 единиц техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU