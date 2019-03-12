На Ложевой в Туле загорелся магазин «Океан»
Причина пожара в Туле устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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11 марта 2019 года в 21:48 на улице Ложевая в Туле произошел пожар в нежилом здании - магазине "Океан".
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета СПСЧ, по одному расчету ПСЧ-19, ПСЧ-11, ПСЧ-6 и ПСЧ-3. Вместе они совладали с огнем за 8 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в здании выгорела электрощитовая, прогорело потолочное перекрытие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 23 человека и 6 единиц техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU