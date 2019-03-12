2019-03-12T09:18:02+03:00
Происшествия

В Алексине 12 человек тушили горящую хозпостройку

Причина пожара в Тульской области устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

12 марта 2019 года в 05:46 в службу спасения сообщили о пожаре в хозяйственной постройке, расположенной по адресу: Тульская область, г. Алексин, мкр. Горушки, ул. Жаличня.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-28, по одному расчету ПСЧ-17 и ПЧ-75.

Пламя удалось погасить за 4 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия деревянная хозяйственная постройка сгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24