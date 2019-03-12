В Алексине 12 человек тушили горящую хозпостройку

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-12T09:18:02+03:00

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12 марта 2019 года в 05:46 в службу спасения сообщили о пожаре в хозяйственной постройке, расположенной по адресу: Тульская область, г. Алексин, мкр. Горушки, ул. Жаличня.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-28, по одному расчету ПСЧ-17 и ПЧ-75.

Пламя удалось погасить за 4 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия деревянная хозяйственная постройка сгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU