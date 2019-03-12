Какие тульские дороги ждет большой ремонт в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-12T09:10:19+03:00

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Список улиц, которые будут отремонтированы в рамках трех программ: проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения», программы «Народный бюджет».

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ул. Судейского;

ул. Речная от ул. Судейского до ул. 29-й Октябрьский проезд;

ул. 29-й Октябрьский проезд от ул. Речной до ул. Карпова;

ул. Хворостухина от ул. Вильямса до ул. Бондаренко;

ул. Пролетарская от ул. Ложевой до подхода к Чулковскому мосту по ул. Советской;

ул. Пржевальского;

ул. Д. Гумилевской от ул. Пржевальского до поворота на ПАО «Тулачермет»;

- дорога по Одоевскому путепроводу от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской;

ул. Оборонная;

ул. М. Горького (дорожное покрытие: от ул. Октябрьской до ул. Алексинское шоссе, тротуар: от ул. Ряжской до ул. Алексинское шоссе);

ул. Одоевское шоссе;

ул. Новотульская;

ул. Бондаренко;

ул. Новомедвенский проезд от ул. Щегловская засека до ул. Бондаренко.

ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова);

ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);

ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до д.11, ул. М. Гончары);

По программе «Народный бюджет-2019»

- Тула, улица Бабякина, улица Бункерная от дома 55 до дома 61, улица Прудная, от дома 19 до улицы Бункерной;

- Асфальтирование автомобильной дороги от федеральной трассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань до деревни Барыбинка, территория «Медвенское»;

- Ремонт автомобильной дороги улицы Ватутина, город Тула, от улицы Газовая до СНТ № 7 АК «Тулачермет».

- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) от дома 10-а деревни Волоть до производственной площадки ООО «464 КНИ» в поселке Восточный общей протяженностью 820 м;

- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) от поворота с автодороги М2 «Крым-Москва-Тула» до дома 10-а деревни Волоть общей протяженностью 1280 м;

- Ремонт автомобильной дороги (щебенение) деревня Долматовка-деревня Журавлевка.

- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте деревня Горюшино, от дома 16 до дома 23;

- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте деревня Харино, улица Центральная, от дома 92 до дома 160;

- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте поселок Маслово по Белоусовскому бульвару от дома 8 по улице Ландышевой до пересечения с Есенинским бульваром дом 32, улица Ландышевая от дома 27 до пересечения с улицей Васильковой.

По муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула»

ул. Проезд Тимирязева;

ул. Пушкинский проезд;

ул. Торховский проезд;

ул. Макаренко (от ул. 1-й Чистый проезд и пер. Грачевский до ул. Фестивальной);

ул. Дзержинского (от ул. Советской до ул. Садовый переулок);

ул. Богучаровская (от ул. Карпова до ул. 2-й Тесницкий проезд);

ул. Нестерова и ул. Глухополянская (от ул. Кутузова до д. 24 по ул. Глухополянская;

ул. Комсомольская (от ул. Пузакова до Тростянского переулка);

ул. Лобыревский переулок;

ул. Садовый переулок;

ул. Марата (от ул. Епифанской до Пролетарской набережной);

ул. Денисовский переулок;

дорога от «Тула-Яковлево-Алешня» до д. 33 по ул. Садовой в с. Обидимо

ул. Заварная (от ул. Литейная до ул. Арсенальная);

ул. Металлургов, пос. Косая Гора;

ул. 10-й проезд Мясново;

ул. Колхозная (от ул. Калужская до Михалковского 2-го проезда);

ул.19 проезд Мясново и ул. Кабакова (от ул. 19-й проезд Мясново до ул. Тихмянова;

ул. Архангельская в д. Ивановка;

ул. Крестьянская в д. Ивановка;

Обустройство конечной разворотной площадки по ул. Заводская в пос. Плеханово;

ул. Декабристов (от ул. Калинина до ул. Степанова);

ул. Плеханова (от ул. Калинина до д.159 по ул. Плеханова);

дорога по д. Крутое;

ул. Вахрушева, п. Косая Гора.

ИСТОЧНИК KP.RU