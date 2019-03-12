Какие тульские дороги ждет большой ремонт в 2019 году
Список улиц, которые будут отремонтированы в рамках трех программ: проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения», программы «Народный бюджет».
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
ул. Судейского;
ул. Речная от ул. Судейского до ул. 29-й Октябрьский проезд;
ул. 29-й Октябрьский проезд от ул. Речной до ул. Карпова;
ул. Хворостухина от ул. Вильямса до ул. Бондаренко;
ул. Пролетарская от ул. Ложевой до подхода к Чулковскому мосту по ул. Советской;
ул. Пржевальского;
ул. Д. Гумилевской от ул. Пржевальского до поворота на ПАО «Тулачермет»;
- дорога по Одоевскому путепроводу от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской;
ул. Оборонная;
ул. М. Горького (дорожное покрытие: от ул. Октябрьской до ул. Алексинское шоссе, тротуар: от ул. Ряжской до ул. Алексинское шоссе);
ул. Одоевское шоссе;
ул. Новотульская;
ул. Бондаренко;
ул. Новомедвенский проезд от ул. Щегловская засека до ул. Бондаренко.
ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова);
ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);
ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до д.11, ул. М. Гончары);
По программе «Народный бюджет-2019»
- Тула, улица Бабякина, улица Бункерная от дома 55 до дома 61, улица Прудная, от дома 19 до улицы Бункерной;
- Асфальтирование автомобильной дороги от федеральной трассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань до деревни Барыбинка, территория «Медвенское»;
- Ремонт автомобильной дороги улицы Ватутина, город Тула, от улицы Газовая до СНТ № 7 АК «Тулачермет».
- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) от дома 10-а деревни Волоть до производственной площадки ООО «464 КНИ» в поселке Восточный общей протяженностью 820 м;
- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) от поворота с автодороги М2 «Крым-Москва-Тула» до дома 10-а деревни Волоть общей протяженностью 1280 м;
- Ремонт автомобильной дороги (щебенение) деревня Долматовка-деревня Журавлевка.
- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте деревня Горюшино, от дома 16 до дома 23;
- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте деревня Харино, улица Центральная, от дома 92 до дома 160;
- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте поселок Маслово по Белоусовскому бульвару от дома 8 по улице Ландышевой до пересечения с Есенинским бульваром дом 32, улица Ландышевая от дома 27 до пересечения с улицей Васильковой.
По муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула»
ул. Проезд Тимирязева;
ул. Пушкинский проезд;
ул. Торховский проезд;
ул. Макаренко (от ул. 1-й Чистый проезд и пер. Грачевский до ул. Фестивальной);
ул. Дзержинского (от ул. Советской до ул. Садовый переулок);
ул. Богучаровская (от ул. Карпова до ул. 2-й Тесницкий проезд);
ул. Нестерова и ул. Глухополянская (от ул. Кутузова до д. 24 по ул. Глухополянская;
ул. Комсомольская (от ул. Пузакова до Тростянского переулка);
ул. Лобыревский переулок;
ул. Садовый переулок;
ул. Марата (от ул. Епифанской до Пролетарской набережной);
ул. Денисовский переулок;
дорога от «Тула-Яковлево-Алешня» до д. 33 по ул. Садовой в с. Обидимо
ул. Заварная (от ул. Литейная до ул. Арсенальная);
ул. Металлургов, пос. Косая Гора;
ул. 10-й проезд Мясново;
ул. Колхозная (от ул. Калужская до Михалковского 2-го проезда);
ул.19 проезд Мясново и ул. Кабакова (от ул. 19-й проезд Мясново до ул. Тихмянова;
ул. Архангельская в д. Ивановка;
ул. Крестьянская в д. Ивановка;
Обустройство конечной разворотной площадки по ул. Заводская в пос. Плеханово;
ул. Декабристов (от ул. Калинина до ул. Степанова);
ул. Плеханова (от ул. Калинина до д.159 по ул. Плеханова);
дорога по д. Крутое;
ул. Вахрушева, п. Косая Гора.
ИСТОЧНИК KP.RU