За четыре дня в Тульской области поймали 59 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-11T17:59:20+03:00

Изменить размер текста: A A

7, 8, 9 и 10 марта сотрудники ГИБДД в Тульской области поймали 59 пьяных водителей.

Из них 31 привлечен к административной ответственности за пьяную езду, 27 - за отках от прохождения медосвидетельствования.

Также был выявлен один водитель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление авто в пьяном виде.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU