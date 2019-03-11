В Туле выступит Хор Михаила Турецкого
Концерт состоится 12 марта
Концерт Хора Михаила Турецкого - это настоящий праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения.
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Легендарный Хор Михаила Турецкого снова прибыл в Тулу.
На сцене Городского концертного зала (Тула, ул. Советская, 2) музыканты представят специальную программу в честь Международного женского дня «Всё на свете для вас!».
Это будет настоящий праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения.
Концерт состоится 12 марта. Начало в 18:30.
Телефоны для справок: 79-03-86, +7 (905) 621-31-61.
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ИСТОЧНИК KP.RU