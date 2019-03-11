2019-03-11T17:39:32+03:00
Общество

В Туле выступит Хор Михаила Турецкого

Концерт состоится 12 марта
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Концерт Хора Михаила Турецкого - это настоящий праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения.Концерт Хора Михаила Турецкого - это настоящий праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения.
Изменить размер текста:

Легендарный Хор Михаила Турецкого снова прибыл в Тулу.

На сцене Городского концертного зала (Тула, ул. Советская, 2) музыканты представят специальную программу в честь Международного женского дня «Всё на свете для вас!».

Это будет настоящий праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения.

Концерт состоится 12 марта. Начало в 18:30.

Телефоны для справок: 79-03-86, +7 (905) 621-31-61.

0+

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24