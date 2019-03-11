В Тульской области мужчина вынес из квартиры приятеля телевизор и системник
Похищенное имущество возвращено потерпевшему
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Прокурор Дубенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 32-летнего местного жителя обвиняют в краже.
Обвиняемый днем находился дома у своего знакомого в п. Дубна. Воспользовавшись тем, что его знакомый спит, он вынес из квартиры телевизор и системный блок от компьютера. Ущерб оценивается на сумму 7 000 рублей.
Похищенное имущество возвращено потерпевшему.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU