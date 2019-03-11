Девять человек тушили горящий дом в Ясногорске
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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11 марта 2019 года в 09:14 в службу спасения сообщили о пожаре в доме, расположенном по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, ул. Первомайская.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-76 и один расчет ПЧ-94.
Пламя удалось погасить за 7 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия дом сгорел.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU