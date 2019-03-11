В Тульской области введена новая система оповещения населения

СЕГОДНЯ 17:20 2019-03-11T17:32:08+03:00

Эффективность модернизированной системы РАСЦО подтвердилась во время ее проверки

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Автоматизированная система централизованного оповещения населения призвана обеспечить своевременное доведение до людей информации предупредительного характера, в том числе в случае возникновения различных происшествий.

С 2008 года в тульском регионе осуществлялась реконструкция элементов системы на базе аппаратуры комплекса технических средств оповещения по радиоканалам (муниципальные системы оповещения). До модернизации основу существующей системы оповещения Тульской области составляли комплексы технических средств оповещения П-160, П-164, аналоговые каналы сети связи общего пользования и сетей телевизионного и радиовещания. Технические средства данной системы выработали свой ресурс и морально устарели.

С 1 марта 2019 года система была переведена на современные программно-технические средства, как следствие - повысилась надежность ее работы, появилась возможность речевого оповещения населения.

Завершена работа, наиболее масштабно проводившаяся в Тульской области в течение 2017-2018 годов: модернизированы устаревшие и построены новые пункты электросиренного оповещения, завершено строительство новых пунктов речевого оповещения в населенных пунктах с числом жителей 500 человек и более. Элементы РАСЦО переданы в безвозмездное пользование администрациям муниципальных образований, на территориях которых они размещены, при этом техническое обслуживание и поддержание работоспособности сегментов РАСЦО возложено на ГУ ТО «Управление противопожарной службы».

Оповещение населения теперь осуществляется с использованием электросирен С-40, установленных на территориях муниципальных образований, которые в свою очередь подключаются к современным блокам управления запуском, а также с использованием выносных акустических устройств, установленных на зданиях различных учреждений и жилых домов с целью максимальной зоны охвата населения.

Эффективность модернизированной системы РАСЦО подтвердилась во время ее проверки, проведенной 6 марта текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU