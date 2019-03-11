Туляк получил штраф за нацистскую свастику в соцсети
Запрещенные материалы из сети были удалены
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Житель Тулы привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ за совершение действий, направленных на публичное демонстрирование нацистской атрибутики.
Как сообщили в прокуратуре региона, в соцсети «ВКонтакте», на личной странице, мужчина разместил материалы экстремистского характера, демонстрирующие нацистскую символику, а именно фотоизображения, содержащие нацистскую свастику.
Судом ему назначен за содеянное административный штраф в размере 2000 рублей.
Запрещенные материалы из сети были удалены.
ИСТОЧНИК KP.RU