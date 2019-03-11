Максим Беляев вызван в сборную России
Фото: Алексей ФОКИН
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27-летний защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев вызван в сборную России для подготовки к матчам Евро-2020 со сборными Бельгии и Казахстана.
Национальная команда проведет два гостевых матча: 21 марта - с Бельгией и 24 марта – с Казахстаном.
Подготовка к этим играм начнется 17 марта в подмосковном Новогорске.
Отметим, что в текущем сезоне Максим Беляев провел за канониров 21 официальный матч (РПЛ, Кубок России) и забил год в игре чемпионата страны с «Локомотивом».
ИСТОЧНИК KP.RU