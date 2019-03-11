СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-11T16:37:03+03:00

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27-летний защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев вызван в сборную России для подготовки к матчам Евро-2020 со сборными Бельгии и Казахстана.

Национальная команда проведет два гостевых матча: 21 марта - с Бельгией и 24 марта – с Казахстаном.

Подготовка к этим играм начнется 17 марта в подмосковном Новогорске.

Отметим, что в текущем сезоне Максим Беляев провел за канониров 21 официальный матч (РПЛ, Кубок России) и забил год в игре чемпионата страны с «Локомотивом».

ИСТОЧНИК KP.RU