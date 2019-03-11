Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: будет организован подвоз воды
Аварийные работы на месте ЧП продолжаются
Фото: Алексей ФОКИН
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Напомним, ранним утром 11 марта 2019 года часть Пролетарского округа Тулы осталась без воды. Причиной тому стала коммунальная авария - порыв трубы водопровода в районе дома №6 по улице Хворостухина.
Как сообщили в администрации Тулы, с 17:00 будет организован подвоз питьевой воды по адресу: ул. Хворостухина, 7.
Работы по устранению аварийной ситуации на сети водоснабжения продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU