Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: будет организован подвоз воды

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-11T15:57:32+03:00

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Напомним, ранним утром 11 марта 2019 года часть Пролетарского округа Тулы осталась без воды. Причиной тому стала коммунальная авария - порыв трубы водопровода в районе дома №6 по улице Хворостухина.

Как сообщили в администрации Тулы, с 17:00 будет организован подвоз питьевой воды по адресу: ул. Хворостухина, 7.

Работы по устранению аварийной ситуации на сети водоснабжения продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU