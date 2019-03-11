2019-03-11T15:50:16+03:00
Общество

За неделю в Туле вывезли более 8 000 кубометров снега

Виктория ЯКУШИНА
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С 4 по 10 марта 2019 года, в уборке Тулы было задействовано 120 единиц техники и 165 рабочих.

Выполнены работы по обработке противогололедными материалами проезжих частей дорог и пешеходных тротуаров. Использовано более 4 тысяч тонн песчано-соляной смеси и около 660 тонн противогололедной смеси.

Для очистки остановочных площадок, пешеходных переходов и тротуаров, обработки противогололедными материалами объектов благоустройства было задействовано 20 тракторов МТЗ, 5 уборочных машин «Wille» и 8 фронтальных погрузчиков.

Проведены работы по вывозу снежной массы в объеме 8 130 кубометров. Было задействовано 8 бригад, в состав каждой бригады входил погрузчик, 3 рабочих, 2 самосвала.

Выполнялась очистка парковочных карманов вдоль магистральных улиц, остановочных площадок, пешеходных переходов и тротуаров, а также очистка от снега пешеходных тротуаров на мостах и путепроводах по 22 объектам, разворотных колец на 25 объектах.

Управлением по благоустройству за отчетный период в целях проверки выполненных АО «Спецавтохозяйство» работ проведено 12 выездных проверок, выявленные замечания устранены.

На территории Крестовоздвиженской площади, Казанской набережной, улиц Металлистов, Советской подрядной организацией ООО «Дизайн-стиль» было задействовано 5 единиц техники и 9 рабочих.

С 4 по 10 марта на сервис «Реши проблему» (система «Снег») поступило 66 обращений, из них 26 обращений – по очистке придомовых территорий, 40 обращений – по очистке городских территорий. В работе находится 16 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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