Со 2 апреля на трех улицах Тулы частично запретят остановку и стоянку
Изменить размер текста:
Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также обеспечения беспрепятственного проезда транспорта, администрацией города принято решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена»:
- по ул. Пролетарской от ул. Чапаева до ул. Демидовская Плотина (нечетная сторона),
- по ул. Шевченко от ул. Н. Руднева до пр. Ленина (нечетная сторона),
- по ул. Пушкинской от д.14 до пр. Ленина.
Запрет остановки и стоянки будет введен в действие со 2 апреля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU