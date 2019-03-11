2019-03-11T15:10:45+03:00
Происшествия

В Туле мужчина насмерть забил незнакомца бейсбольной битой

30-летний житель Тулы, которому вменяют совершение преступления, заключен под стражу
Виктория ЯКУШИНА
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Вечером 8 марта 2019 года пьяный туляк был в одном из пивных баров Пролетарского округа Тулы. Там он повздорил с нетрезвым мужчиной, и они отправились выяснять отношения на улицу. В результате, первый ударил второго, и тот упал на землю.

В момент потасовки рядом с дебоширами стояла женщина и держала в руках бейсбольную биту. Нападавший вооружился ей и стал бить упавшего по телу, голове и шее.

С полученными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где ночью в этот же день умер.

В СУ СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователем следственного отдела проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза тела потерпевшего, допрошены свидетели и очевидцы.

30-летний житель Тулы, которому вменяют совершение преступления, заключен под стражу.

Производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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